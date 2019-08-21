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Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 17:28 | Son Güncelleme

Kentte icra edilen hava destekli operasyonda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak'ta icra edilen hava destekli operasyonda, bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı şırnak terörist

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