Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi.

\u015e\u0131rnak'ta bir ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi.\nMilli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u015e\u0131rnak'ta icra edilen hava destekli operasyonda, bir PKK'l\u0131 ter\u00f6ristin etkisiz hale getirildi\u011fi bildirildi.PARTNER Oynad\u0131klar\u0131 rollerden \u00e7ok g\u00f6\u011f\u00fcsleri konu\u015fulan \u00fcnl\u00fclerAnkara voleybolun da ba\u015fkenti olacakAFAM Koordinat\u00f6r\u00fc Y\u0131lmaz: Kentleri meteorolojik risklere g\u00f6re in\u015fa etmeliyiz
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