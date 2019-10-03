Şırnak'ta birlik ve beraberlik için buluştular

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan Şırnaklılar düzenlenen organizasyon kapsamında Balveren beldesinde birlik ve beraberlik için buluştu.

Yıllardır ekim ayının ilk perşembe günü düzenlenen yemekli etkinlik için Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan Şırnaklılar Balveren beldesinde bir araya geliyor.

Bu yıl da geleneği sürdüren ve beldede buluşan ziyaretçilere evlerde hazırlanan yemekler, kurulan yer sofrasında ikram edildi.

Mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarını dualarla yad etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından birlik ve beraberliğin devamı için dua edildi.

- "Kardeşliğimiz pekişiyor, küskünler barışıyor"

Vatandaşlardan Osman Yeren, bu geleneğin yıllardır sürdüğünü belirterek, kurban kesip dağıttıklarını, mezarlıkları ziyaret ettiklerini söyledi.

"Kırgınlıkları, küskünlükleri bu günlerde son erdiriyor, insanları barıştırıyoruz." diyen Yeren, 7'den 70'e etkinliğe katılan Şırnaklıların barış ve kardeşlik içinde bir gün geçirdiklerini belirtti.

Mardin'den eşi ile gelen Melike Artuç, etkinliğin festival havasında geçtiğini ifade ederek, her yıl burada akrabalarıyla buluştuğunu aktardı.

Abdullah Alkış ise bu etkinlikte birlik beraberlik ve kardeşlik mesajı verdiklerini dile getirerek, "Halkımız burada toplanıyor. Yemekler yeniliyor, mezarlıklar ziyaret edilip, dua okunuyor. Bundan daha güzel bir birlik ve beraberlik yok. Kardeşliğimiz pekişiyor, küskünler barışıyor." diye konuştu.

