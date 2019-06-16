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Şırnak'ta çatışma: 1 şehit, PKK'lı 8 terörist öldürüldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 15:50 | Son Güncelleme

ŞEHİT TEĞMEN, TÜRKİYE'YE SELAM GÖNDERMİŞTİ Şırnak'ın İdil ilçesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği Cehennem Deresi'ndeki operasyonda şehit olan Teğmen Şafak Evran'dan geriye, Gabar Dağı'nda nöbetteyken iftar sofrasında Türkiye'ye selam gönderdiği görüntüler kaldı.

Şırnak'ta çatışma: 1 şehit, PKK'lı 8 terörist öldürüldü (2)

ŞEHİT TEĞMEN, TÜRKİYE'YE SELAM GÖNDERMİŞTİ
Şırnak'ın İdil ilçesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği Cehennem Deresi'ndeki operasyonda şehit olan Teğmen Şafak Evran'dan geriye, Gabar Dağı'nda nöbetteyken iftar sofrasında Türkiye'ye selam gönderdiği görüntüler kaldı. Meteler Jandarma Özel Harekât Taburu'nda görevli silah arkadaşlarıyla nöbetteyken 1700 metre rakımlı Gotitepe'de, iftar sofrasının başında konuşan Jandarma Teğmen Şafak Evran, "Ramazan kardeşliğimizin adı Şırnak. Bugün Şırnak'ta, Meteler Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı olarak 1700 rakımlı Gotitepe, Gabar Dağı bölgesinde vatanımızın, milletimizin huzuru için azim ve kararlılıkla görevimizi yerine getiriyor, nöbet başında iftarımızı açıyoruz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimize, değerli ailelerimize, yüce Türk milletine selamlarımızı gönderiyoruz" dedi.
Şehit Teğmen Şafak Evran ve arkadaşlarının yer aldığı video, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından 27 Mayıs'ta, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için, her şartta ve zorlukta mücadele eden kahraman @Jandarma'mızın, Şırnak Gabar Dağı'ndan tüm Türkiye’ye selamı var! #GönlümüzBirSoframızBir" notuyla paylaşılmıştı.

FOTOĞRAFLI

Şırnak'ta çatışma: 1 şehit, PKK'lı 8 terörist öldürüldü (2)Şırnak'ta çatışma: 1 şehit, PKK'lı 8 terörist öldürüldü (2)Şırnak'ta çatışma: 1 şehit, PKK'lı 8 terörist öldürüldü (2)Şırnak'ta çatışma: 1 şehit, PKK'lı 8 terörist öldürüldü (2)

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