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Şırnak'ta çatışma: 2 terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 19:56 | Son Güncelleme

ŞIRNAK yakınlarındaki Gabbar Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda tespit edilen 2 PKK'lı terörist, çıkan çatışmada öldürüldü.

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK yakınlarındaki Gabbar Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda tespit edilen 2 PKK'lı terörist, çıkan çatışmada öldürüldü.
Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı tarafından Şırnak yakınlarındaki Gabbar Dağı bölgesinde bulunan Güneyce köyü kırsalında, icra edilen Hançer-2 operasyonunda, Zektuk Tepe mevkiinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Çatışma bölgesinde yapılan aramalarda; 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet savunma tipi el bombası, 5 adet M-16 şarjörü (dolu), 3 adet kalaşnikof şarjörü (dolu), 1 adet Yeasu marka el telsizi ve 1 adet şemsiyenin ele geçirildiği öğrenildi.

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