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Şırnak’ta çığ düştü, vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden balık topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 10:11 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinden geçen Habur Çayı etrafına sabah saatlerinde çığ düştü.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinden geçen Habur Çayı etrafına sabah saatlerinde çığ düştü. Vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden karla kaplanan çayın üzerinde biriken balıkları topladı.
Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası Başaran köyündeki yüksek rakımlı kesimlerden kopan kar kütleleri, çığın oluşmasına neden oldu. Kar birikintileri Habur Çayı’nı kaplarken, kalınlık yaklaşık 40 santimetreyi buldu. Beytüşşebap ve köylerinde karayolları, İlçe Özel İdare ve belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması devam ederken, çığın düştüğü alanda çocuklar ve köylüler, tehlikeye aldırış etmeden balık aramaya başladı. Kar birikintilerinin arasından geçen çocuklar, yüzeye çıkan balıkları toplamak için birbirleriyle yarıştı.

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