HABER

Şırnak'ta 'Çocuk hakları durağı' kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 13:38 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında 'Çocuk hakları durağı', düzenlenen törenle açıldı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında 'Çocuk hakları durağı', düzenlenen törenle açıldı.

Şırnak Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle kentte, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin yer aldığı durak açıldı. Durağın açılışı, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, Belediye Başkan Vekili Abdurrahman Osal ve çocukların katılımıyla düzenlendi.

Çocuk haklarına dikkat çekmek amacıyla böylesi bir çalışmayı yaptıklarını anlatan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, "Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Bu nedenle belediye ile birlikte 'Çocuk hakları durağı'nı kurduk. Durağın kurulmasındaki temel amaç, çocukların haklarını öğrenmesi ve böylece ihmal ve istismara karşı bilinçlenerek kendilerini koruyabilmesinin sağlanmasıdır. Çocuklar toplumumuzun geleceğidir" dedi.

PARTNER'O kadar çok 'çirkin' dediler ki çareyi estetikte buldum''O kadar çok 'çirkin' dediler ki çareyi estetikte buldum'
300 bin KOBİ, çalışan ve ailelerinin sağlığı sigortalanacak300 bin KOBİ, çalışan ve ailelerinin sağlığı sigortalanacak
Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyorMeteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Sesi duyan polisi aradı, korkunç olay ortaya çıktı

Sesi duyan polisi aradı, korkunç olay ortaya çıktı

Bakan'dan EYT açıklaması!

Bakan'dan EYT açıklaması!

AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti'de bir istifa daha

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk ve Rus askeri unsurları Fırat'ın doğusundaki 9. ortak devriyesini tamamladı

Türk ve Rus askeri unsurları Fırat'ın doğusundaki 9. ortak devriyesini tamamladı

Türkiye'nin konuştuğu Güleda Cankel cinayetiyle ilgili kan donduran ayrıntı!

Güleda Cankel cinayetiyle ilgili kan donduran ayrıntı!

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Görüntüler tepki çekmişti! ABD Konsolosluğu'nun Türk çalışanları gözaltına alındı

Görüntüler tepki çekmişti! ABD Konsolosluğu'nun Türk çalışanlarına gözaltı

İSPARK otoparkında değnekçiler yine görüntülendi

İstanbulluların kabusu oldular! Yine görüntülendiler

Son dakika: Şule Çet davasında yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu

Şule Çet davasında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.