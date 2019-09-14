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Şırnak'ta çocuk şenliği başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 14:33 | Son Güncelleme

Şırnak'ta 3'üncü Çocuk Şenliği çeşitli etkinliklerle başladı.

Şırnak'ta 3'üncü Çocuk Şenliği çeşitli etkinliklerle başladı.
Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ile GAP Gençlik ve Kültür Evi'nin işbirliğiyle bu yıl 3'üncü düzenlenen Çocuk Şenliği 3 gün sürecek. Şenlik boyunca yaz mevsiminde tatil yapamayan çocuklar, şehir stadyumunda uzay gösterimi, modern oyunlar, halat çekme gibi bir çok aktivitede eğlenecek. Dün akşam start alan etkinlik alanında çocuklarla buluşan Vali Ali Hamza Pehlivan, çocuklara yönelik böylesi etkinlikleri sürdüreceklerini söyledi. En büyük amaçlarından birinin çocukların mutluluğunu sağlamak olduğunu söyleyen Pehlivan, çocuklara seslenerek, şöyle konuştu Çocuklar siz varsanız biz de varız. Siz mutluysanız biz çok daha mutluyuz. Siz huzurluysanız, mutluysanız biz de en az sizin kadar sevinçliyiz, huzurluyuz, mutluyuz. Sizleri böyle mutlu, gülen yüzlerinizle görmekten son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizleri görünce umutlarımız yeniden yeşeriyor. O yüzden sizler için ne yapsak azdır. İnşallah bundan sonra siz kıymetli çocuklarımız için her geçen gün güzel şeyler yapmak için çabalayacağız.
'ETKİNLİKLERİ ARTIRACAĞIZ'
Şırnak Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Yarka, terörden dolayı çocukların bu tür etkinliklere katılamadığını ifade etti. Yarka, Çocuklara yönelik daha fazla programlar geliştireceğiz. Geçmişte buralar terörle anılırken, buraları gündüz bile korku sarmışken, olaylardan dolayı gelemezken şimdi ailelerimiz akşam vakti çocukları ile gelip eğleniyorlar. Çocuklarımıza ne yapsak azdır. Bundan 15-20 yıl önceki çocuklarımız Şırnak?ta maalesef terörden dolayı bu tür etkinlikleri izleyemediler. Bundan sonra inşallah geçmişte yaşanmayanların hıncını çıkaracağız. Biz belediye olarak bu tür etkinlikleri destekleyeceğiz dedi.
7 BİN ÇOCUK EĞLENCEYE DOYACAK
GAP Gençlik Kültür Evi sorumlusu Nazlı Altürk ise, 90 gönüllü ile birlikte çocuklara 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirterek, Bu sene parkur sayılarımızı zenginleştirerek yaklaşık 7 bin çocuğa hizmet sunacağız. Amacımız yaz tatilinde tatile gidememiş, bir etkinliğe katılamamış çocukları hem yöresel, hem modern oyunların bir arada olduğu, hem eğleneceği hem öğreneceği parkurlar oluşturarak 3 gün boyunca güzel anlar yaşatmak. Bu sene ilk defa 6D film getirdik. Uzay gösterimi yapacaklar. Çocukları ayı ve Satürn'ü gözlemleyecek. Şişme parkurlarımız, tırmanma duvarlarımız, kaydıraklarımız yüz boyama, oyunlarımız, halat çekme ve çuval yarışı gibi çeşitli etkinliklerimiz ve doyasıya müziğimiz var. Gençleri, çocukları ve aileleri 3 gün boyunca eğlendireceğiz diye konuştu.

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