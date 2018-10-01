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Şırnak'ta çocuklar ve yaşlılar buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 15:30 | Son Güncelleme

Dünya Çocuk Günü ve Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe torunlarıyla katılanlar eğlenceli saatler yaşadı

Şırnak'ta Dünya Çocuk Günü ve Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar ve yaşlılar eğlenceli saatler geçirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, "Nesiller Buluşuyor" etkinliği kapsamında çocuk ve yaşlılara yönelik program düzenlendi.

Şırnak Belediyesi tarafından Uludere Caddesinde hizmete açılan mesire alanındaki etkinliğe torunlarıyla katılanlar, piknik yaptı, sanatçılar eşliğinde şarkı söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce çocuklara topaç, top, balon ve çeşitli hediyeler verildi.

İl müdürü Muzaffer Akçam, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ekim ayının ilk haftasının Dünya Çocuk Günü ve 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü olarak belirlendiğini belirterek, bu doğrultuda dedeleri, nineleri ve torunları bir araya getirdiklerini söyledi.

İki özel gün dolayısıyla çocuk ve yaşlılara yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Akçam, "Çocuklarımızın olumlu tutum, davranış ve değerlerini güçlendirmek, sosyal sorumluluk bilinçlerinin gelişimine katkıda bulunmak, yaşlılarımızın ise torun özlemini gidermek, yaşamlarını dinamik kılmak amacıyla bu organizasyonu gerçekleştirdik." dedi.

Etkinliğe Cizre'den torunu ile katılan Faruk Özvarlı, böyle bir organizasyonun gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduğunu, emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirtti.

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Nesiller Buluşuyor etkinliği şırnak

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