Şırnak’ta Cumhuriyet Bayramı rafting ile kutlandı

Şırnak’ta raftingciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Türkçe ve Kürtçe pankartlar açıp kutladı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı rafting yaparak kutladı.

Pankartlara Türkçe ve Kürtçe "29 Ekim kutlu olsun" yazan sporcular, 3 kilometre kürek çekip bayramı kutladılar. Kato Dağı eteklerindeki buz gibi sularda rafting yapan sporculardan Diyar Gükçe, "29 Ekim kutlamaları çerçevesinde etkinlik düzenledik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bu tür etkinlikler bizi mutlu ediyor. Ay yıldızlı Türk bayrağı ve pankart açtık" dedi.

