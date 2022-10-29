HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şırnak’ta Cumhuriyet Bayramı rafting ile kutlandı

Şırnak’ta Cumhuriyet Bayramı rafting ile kutlandı

29.10.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ta raftingciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Türkçe ve Kürtçe pankartlar açıp kutladı.Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı rafting yaparak kutladı.

Şırnak’ta raftingciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Türkçe ve Kürtçe pankartlar açıp kutladı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı rafting yaparak kutladı.

Pankartlara Türkçe ve Kürtçe "29 Ekim kutlu olsun" yazan sporcular, 3 kilometre kürek çekip bayramı kutladılar. Kato Dağı eteklerindeki buz gibi sularda rafting yapan sporculardan Diyar Gükçe, "29 Ekim kutlamaları çerçevesinde etkinlik düzenledik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bu tür etkinlikler bizi mutlu ediyor. Ay yıldızlı Türk bayrağı ve pankart açtık" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soydular, dövdüler, gasp edip jiletle kestiler! Soydular, dövdüler, gasp edip jiletle kestiler!
Eşeğini denize soktu! Bin pişman olduEşeğini denize soktu! Bin pişman oldu
Selçuk Bayraktar 'büyük heyecan' diyerek duyurdu: İlk teslimat gerçekleştiSelçuk Bayraktar 'büyük heyecan' diyerek duyurdu: İlk teslimat gerçekleşti
Anahtar Kelimeler:
rafting

En Çok Okunan Haberler

Eşeğini denize soktu! Bin pişman oldu

Eşeğini denize soktu! Bin pişman oldu

Galatasaray maçında Caner Erkin'e yoğun tepki!

Galatasaray maçında Caner Erkin'e yoğun tepki!

EYT yasasına ‘deprem’ ayarı! Tarih değişiyor, kapsam genişliyor

EYT yasasına ‘deprem’ ayarı! Tarih değişiyor, kapsam genişliyor

Kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca adeta çıldırdı

Kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca adeta çıldırdı

186 milyon liralık mirasa ortak olan genç ilk kez konuştu

186 milyon liralık mirasa ortak olan genç ilk kez konuştu

Selçuk Bayraktar 'büyük heyecan' diyerek duyurdu: İlk teslimat gerçekleşti

Selçuk Bayraktar 'büyük heyecan' diyerek duyurdu: İlk teslimat gerçekleşti

İlginizi Çekebilir

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Hata yaptıysanız, kendinize çok yüklenmeyin!

Hata yaptıysanız, kendinize çok yüklenmeyin!

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.