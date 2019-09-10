Şırnak'ta DEDAŞ binasının temeli dualarla atıldı

Şırnak'ta 2016 yılında PKK'lı teröristlerin hendek eylemleri sırasında Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin tahrip olan binanın yerine inşa edilecek merkezin temeli dualarla atıldı.

Şırnak kent merkezinde terör örgütü mensuplarının hendek ve barikat eylemlerinde tahrip edilen yer arasındaki Dicle Elektrik İl Müdürlüğü binası, yeniden inşa ediliyor. 3 bin metre karelik kapalı alan üzerine kurulan yeni binanın temel atma töreni, Dicle Elektrik Genel Müdürü Murat Karagüzel, Şırnak Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Yılmaz, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Müftüsü Ramazan Tolan ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Temel atma töreninde konuşan Dicle Elektrik Genel Müdürü Murat Karagüzel, Şırnak'ın gelişmesine önemli hizmetler sunacaklarını ifade ederek, 2016 yılındaki hoş olmayan olaylarda binamız çok ciddi bir şekilde zarar gördü. Sonrasında biz değişik yerlerde hizmet sunduk. Şırnak için, Şırnak'ın gelişmesi için biz süreklilik arz etmesi için hizmet binamızın yeniden yapılmasına karar verdik. Gerekli ödenekler ayarlandı. Yapacağımız bina yaklaşık 3 bin metre kare kapalı alana sahip bir bina olacak. Ve gelecek yılın Haziran ayında hazır olacak. Biz buraya şirket olarak 10 milyon TL'lik bir yatırım yapmış olacağız. Şırnak için güzel bir yatırım olacak. Biz Şırnak'ın gelişmesine, ilerlemesine değerli hizmetler sunmaya çalışacağız dedi.

Yapılan konuşmanın ardından İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından okunan dualarla binanın temeli atıldı.

