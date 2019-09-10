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Şırnak’ta DEDAŞ il binası için temel atma töreni gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 16:18 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), Şırnak İl Müdürlüğü hizmet binası için temel atma töreni gerçekleştirildi.2015-2016 yılları arasında Şırnak kent merkezinde PKK’lı teröristlere karşı başlatılan operasyon sırasında yıkılan DEDAŞ Şırnak İl Müdürlüğü binasının yerine yeni hizmet binası için temeller atıldı.

Şırnak’ta DEDAŞ il binası için temel atma töreni gerçekleştirildi

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), Şırnak İl Müdürlüğü hizmet binası için temel atma töreni gerçekleştirildi.
2015-2016 yılları arasında Şırnak kent merkezinde PKK’lı teröristlere karşı başlatılan operasyon sırasında yıkılan DEDAŞ Şırnak İl Müdürlüğü binasının yerine yeni hizmet binası için temeller atıldı. Temel atma törenine, Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, DEDAŞ İl Müdürü Murat Horoz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Temel atma töreninde bir konuşma yapan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, “2015 yılında Şırnak’ta yaşanan olaylarda binamız çok ciddi zarar gördü ve yıkıldı. Sonrasında biz değişik yerlerde hizmet sunduk. Şırnak için ve Şırnak’ın gelişmesi için, bir süreklilik arz etmesi için yeni hizmet binamızın yeniden yapılmasına karar verdik. Gerekli ödenekler tahsis edildi. Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alan üzerine yapıyoruz. Gelecek yıl Haziran ayında inşallah yeni binamızda hizmet vermiş olacağız. Şirket olarak buraya 10 milyon liralık bir yatırım yapmış olacağız. Şırnak için güzel bir yatırım olacak" dedi.
Konuşmaların ardından Şırnak İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından yapılan dualarla temel atma töreni gerçekleştirildi.

Şırnak’ta DEDAŞ il binası için temel atma töreni gerçekleştirildi

Şırnak’ta DEDAŞ il binası için temel atma töreni gerçekleştirildi

Şırnak’ta DEDAŞ il binası için temel atma töreni gerçekleştirildi

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