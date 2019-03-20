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Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 10:19 | Son Güncelleme

Cudi Dağı bölgesinde yapılan operasyonda PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit düştü, bir asker yaralandı

Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cizre Asayiş Komutanlığına bağlı birliklerin Silopi ilçesi Cudi Dağı kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik "Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi " operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda arazi arama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2 asker yaralandı.

Yaralı askerler bölgeye gelen helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerden biri, yapılan müdahaleye rağmen şehit düştü. Diğer askerin tedavisi sürüyor.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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cizre şehit şırnak

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