"Şırnak'ta en büyük proje huzurdur"

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "(Şırnak'ta) Burada en büyük proje huzurdur. Kentte güvenlik güçlerimizin üstün başarıları ve gayretleriyle bu huzur sağlandı. Rabbim bu kardeşlik iklimini bozmasın. Biz Şırnak’ın hizmetindeyiz, vatandaşlarımızın hizmetkarıyız." dedi.

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde görevli teknik ekiplerden oluşan heyetle temaslarda bulunmak üzere kente gelen Şahin, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Otelde düzenlenen toplantıda kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Şahin, yaptığı konuşmada, Şırnak Belediyesine her türlü desteği sağlamak amacıyla kente geldiklerini söyledi.

Teknik ekiplerin bundan sonra Şırnak’a sürekli geleceğini ve her türlü destekte bulunacaklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Şırnak’ın sorunu bizim sorunumuz. Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Burada en büyük proje huzurdur. Kentte güvenlik güçlerimizin üstün başarıları ve gayretleriyle bu huzur sağlandı. Rabbim bu kardeşlik iklimini bozmasın. Biz Şırnak’ın hizmetindeyiz, vatandaşlarımızın hizmetkarıyız. Allah’ın izniyle bu bölgenin, buranın parlayan bir yıldız olması konusunda bütün gücümüzle yanında olacağız, bir ve beraber olacağız."