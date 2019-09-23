HABER

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 08:32 | Son Güncelleme

Beytüşşebap ilçesi kırsalına emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi - Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, emniyet ve jandarma ekiplerince Beytüşşebap ilçesi kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Sabah saatlerinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Teröre bir darbe daha! Bakanlık duyurduTeröre bir darbe daha! Bakanlık duyurdu
Sivas’ta trafik kazası! 2 ölü, 6 ağır yaralıSivas’ta trafik kazası! 2 ölü, 6 ağır yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beytüşşebap ilçesi il emniyet müdürlüğü il jandarma komutanlığı şırnak terörist

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Erdoğan'dan ABD'de önemli mesajlar!

Erdoğan'dan ABD'de önemli mesajlar!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Sivas’ta trafik kazası! 2 ölü, 6 ağır yaralı

Sivas’ta trafik kazası! 2 ölü, 6 ağır yaralı

Şoke eden iddia! Konser için istediği ücret...

Şoke eden iddia! Konser için istediği ücret...

İngilizce öğretmeninin korkunç ölümü!

İngilizce öğretmeninin korkunç ölümü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Şırnak'ta 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Teröre bir darbe daha! Bakanlık duyurdu

Sivas’ta trafik kazası! 2 ölü, 6 ağır yaralı

Sivas’ta trafik kazası! 2 ölü, 6 ağır yaralı

Kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti

Kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti

Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

İzmir'de trafik kazası! Kaldırıma çarpan otomobil takla attı

Kaldırıma çarpan otomobil takla attı

Kırklareli'nde tekstil fabrikasında korkutan yangın!

Tekstil fabrikasında korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.