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Şırnak'ta evin damı çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 17:03 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Balveren beldesinde etkili olan yağmur nedeniyle bir evin damı çöktü.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK'ın Balveren beldesinde etkili olan yağmur nedeniyle bir evin damı çöktü. Olayda yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi. Balveren beldesinde etkili olan yağmir hayatı olumsuz etkilerken, Murat Şenses, eşi ve 3 çocuğuyla akşam yemeğine oturdu. Ancak bu sırada su biriken damdan sesler gelmeye başladı. Baba, eşi ve çocuklarıyla dışarı çıktı. Dam da gürültüyle çöktü. Gidecek yerleri olmayan aile, geceyi çatısı olmayan evde geçirmek zorunda kaldı. Murat Şenses, yetkililerden kendilerine yardım eli uzatılmasını istedi.

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