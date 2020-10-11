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Şırnak’ta eylem hazırlığındaki bir terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 11:24 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesinde eylem hazırlığında olan bir terörist üzerinde el yapımı patlayıcı düzeneği ile yakalandı.Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü’nce PKK/KCK silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Şırnak’ta eylem hazırlığındaki bir terörist yakalandı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde eylem hazırlığında olan bir terörist üzerinde el yapımı patlayıcı düzeneği ile yakalandı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü’nce PKK/KCK silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Silopi ilçesinde il dışından geldiği tespit edilen Y.B. isimli bölücü terör örgütü mensubu, 10 Ekim 2020 günü görüldüğü İpekyolu Caddesi’nde yaşanan kovalamaca sonucu emniyet ekipleri tarafından yakalanmış olup yapılan aramada elinde taşıdığı çanta içerisinde 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilmiştir" denildi.

Şırnak’ta eylem hazırlığındaki bir terörist yakalandı

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