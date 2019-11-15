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Şırnak'ta eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 15:51 | Son Güncelleme

ŞIRNAK Valiliği, kentte düzenlenmesi planlanan eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK Valiliği, kentte düzenlenmesi planlanan eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.
Şırnak Valiliği, kent merkezi ve ilçelerde 15 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü, çadır kurma ve basın açıklaması yapılmasının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesine ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci maddesine istinaden Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere; el ilanı, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinlikler Şırnak il merkezi ve ilçeler dâhil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde 15 Kasım 2019 tarihinden itibaren 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

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