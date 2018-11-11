Şırnak'ta EYP'li saldırı: 2 şehit, 1 yaralı (2)

VALİLİK: 2 ŞEHİT, 1 YARALI
Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 12.20'de, merkez ilçeye bağlı Görmeç köyü kırsalında, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nca gerçekleştirilen, 'Şehit Muhabere Yüzbaşı İlker Acar Operasyonu'nda, Gabar Dağı Geverkaya Tepe bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından daha önceden yerleştirilen basma düzenekli el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin ise hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edildği de belirtildi.
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