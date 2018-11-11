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Şırnak'ta EYP'li saldırı: 2 şehit, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2018 15:16 | Son Güncelleme

 ŞIRNAK’ta Küpeli Dağı bölgesinde operasyondaki askerlerin geçişi sırasında PKK'lı teröristler, tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı (EYP) infilak ettirdi.

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK’ta Küpeli Dağı bölgesinde operasyondaki askerlerin geçişi sırasında PKK'lı teröristler, tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı (EYP) infilak ettirdi. Patlamada 2 asker şehit oldu, 3 asker ile 2 güvenlik korucusu ise yaralandı.
​Küpeli (Gabar) Dağın'daki Görmeç köyü bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerine, PKK'lı terörist tarafından el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Teröristler, önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada 2 asker şehit oldu, 3'ü asker, 2'si güvenlik korucusu olmak üzere, 5 güvenlik görevlisi de yaralandı. Yaralılar, helikopterle bölgeden alınarak Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Saldırının ardından takviye birliklerin sevk edildiği bölgede, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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