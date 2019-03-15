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Şırnak’ta ezan ve cami saldırısı protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 14:09 | Son Güncelleme

Türkiye Gençlik Vakfı Şırnak il temsilciliği tarafından, ezan ve camiye yapılan saldırılar düzenlenen basın açıklaması ile protesto edildi.Şırnak Geylani Camii’nde cuma namazı sonrasında düzenlenen basın açıklamasını Türkiye Gençlik Vakfı Şırnak il temsilcisi Fırat Som okudu.

Türkiye Gençlik Vakfı Şırnak il temsilciliği tarafından, ezan ve camiye yapılan saldırılar düzenlenen basın açıklaması ile protesto edildi.
Şırnak Geylani Camii’nde cuma namazı sonrasında düzenlenen basın açıklamasını Türkiye Gençlik Vakfı Şırnak il temsilcisi Fırat Som okudu. Som, ezanın dünyanın her yerinden mazlumların tek silahı, tutsak İhvan’ın özgürlük türküsü, bu dünyanın çakılı manevi çivisi ve tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu söyledi. Som, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen feminist gece yürüyüşünde ezana yapılan saygısızlık, bu duygu ve düşüncelerimiz göz önünde bulundurulduğunda açık bir şekilde görüleceği üzere, asla ve kata kabul edilebilir değildir. Bu toprakların mayası olan ezanımıza yapılan saygısızlığın anlaşılır bir tarafı yoktur. Aynı şekilde, en ufak zerresinde bir acı olduğunda ta içten hissettiğimiz Mescid-i Aksa’mızda bir vakit ezanın okunmadığını, nefesimizin kesilmesiyle öğrenmiş olduk. Ardından, bebek katili Netanyahu’nun Cumhurbaşkanımıza ‘Diktatör’ ifadesi ile aşağılık bir şekilde yüklenmesi, öfkemizi körükledi. Eli kanlı İsrail terör devletinin bu pervasız tutumunun diplomatik ve sosyal açılardan karşılığı elbet olacaktır. Bu adımların kararlılıkla atılması hususunda devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Gözbebeğimiz Mescid-i Aksa’mızın durumunu da yakından takip ediyor, atılan her bir taşın evvelinde ve sonrasında o ruhu iliklerimize dek hissediyoruz. Bu sabah aldığımız bir haberle daha sarsıldık. Yeni Zelanda’daki Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğunu öğrendik. 104 yıl önce İngiliz emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale’ye yığdı. Bugün de kültür emperyalizmi İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam’a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda’daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi’yi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından grup sessizce dağıldı.

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Yeni Zelanda saldırısına değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı:Yeni Zelanda saldırısına değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı:
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