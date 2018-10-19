HABER

Şırnak'ta FETÖ operasyonu: Gözaltına 19 asker 10'u itirafçı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 21:55 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY terör örgütü imamlarınca ankesörlü telefon hatlarından aranan askerlere yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 19 askerden 10'u itirafçı oldu.

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY terör örgütü imamlarınca ankesörlü telefon hatlarından aranan askerlere yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 19 askerden 10'u itirafçı oldu.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY terör örgütü mahrem imamlarınca ankesörlü sabit telefon hatlarından sık sık aranan askerlere yönelik geçtiğimiz günlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 14 astsubay ve 3 uzman çavuş olmak üzere 19 askeri personel, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan sanıklardan 10'u itirafçı olmak istediğini beyan etti. Bunun üzerine 10 asker, adli kontrol talebi ile serbest bırakılırken, 9 şüpheli ise tutuklama talebiyle Şırnak Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Burada ifade veren sanıklardan biri daha adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 8 şüpheli ise tutuklandı.

PARTNERBugünden itibaren bu uygulamalar ücretsiz!Bugünden itibaren bu uygulamalar ücretsiz!
'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir
Eski Başbakan Davutoğlu, öğrencilerle buluştuEski Başbakan Davutoğlu, öğrencilerle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

80’lerin ünlü şarkıcısı Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi

80’lerin ünlü şarkıcısı Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk istifa etti

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk istifa etti

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinin kızı oldu

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinin kızı oldu

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir

'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir

İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.