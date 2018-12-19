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Şırnak'ta FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 21:05 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden emniyette işlemleri tamamlanan 11'i adliyeye gönderildi.

Şırnak'ta FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden emniyette işlemleri tamamlanan 11'i adliyeye gönderildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından pazartesi günü belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda adreslerinde arama da yapılan 15 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 11'i bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

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Şırnak'ta FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

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