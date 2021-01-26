Şırnak’ta FETÖ/PDY operasyonu: 8 asker gözaltına alındı

Şırnak’ta düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, 1 yüzbaşı, 5 astsubay ve 2 uzman çavuş olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’nin mahrem imamları ile örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve irtibatları tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda, 1 yüzbaşı, 5 astsubay ve 2 uzman çavuş olmak üzere toplam 8 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

