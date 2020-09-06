HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şırnak’ta freni boşalan un yüklü tır, önündeki tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Şırnak’ta freni boşalan un yüklü tır, önündeki tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 17:32 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Cizre ilçesinde freni boşalan un yüklü tır, önünde seyreden tıra arkadan çarptı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde freni boşalan un yüklü tır, önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza sonrası tırın dorsesindeki yakıt deposunda patlama meydana geldi.
Kaza, İdil-Cizre çevre yolu Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdil istikametinden Habur Sınır Kapısı’na doğru seyir halinde bulunan Selahattin Tanrıkulu idaresindeki un yüklü tır, freninin boşalması sonucu Cizre girişi polis noktası kavşağında seyir halindeki başka bir tıra çarptı. Çarpmanın etkisi ile tırdaki un çuvalları çevreye saçılırken, tırın dorsesindeki yakıt deposunda patlama meydana geldi. Olayda tırda bulunan sürücü Selahattin Tanrıkulu, Mahmut Akın ile Abdurrahman Öner araçta sıkıştı. Kazada Cizre-Nusaybin ve Cizre-İdil karayolu ulaşıma kapanırken, vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi ve vatandaşlar araçta sıkışanları çıkarmak için seferber oldu
Vatandaşlar yakıt deposunun patlaması sonrası çıkan alevleri kendi imkanları ile söndürmeye çalışırken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürüldü. Yangının kontrol altına alınması ile birlikte itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yaralıları sıkıştıkları yerden kurtarmak için seferber oldu. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı kazada Cizre Belediyesine ait itfaiye ekipleri yetersiz kalınca olay yerine gelen iki vinç yardımı ile yaralılar yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu sıkıştıkları yerden ağır yaralı olarak kurtarıldı. Kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü Selahattin Tanrıkulu ile Mahmut Akın ve Abdurrahman Öner ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer tırda bulunan 2 kişi de hafif şekilde yaralandı.
Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan Selahattin Tanrıkulu, Mahmut Akın ve Abdurrahman Öner doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeni ile 1 saat boyunca ulaşıma kapanan Cizre-Nusaybin ve İdil-Cizre karayolu kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYakışıklı oyuncu Burak Deniz, Paris Hilton'un radarında: Öfkeli ama çok ateşliYakışıklı oyuncu Burak Deniz, Paris Hilton'un radarında: Öfkeli ama çok ateşli
Kars'ta ele geçirildi! Toplam 3 kilo 129 gram...Kars'ta ele geçirildi! Toplam 3 kilo 129 gram...
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!
En Çok Okunan Haberler
Öğrencilere ders veriyordu, canlı yayında hayatını kaybetti
Öğrencilere ders veriyordu, canlı yayında hayatını kaybetti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in tepkisi gündem oldu
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in tepkisi gündem oldu
Yatırım araçlarına bir yenisi daha eklendi: Altın gibi yükselmekte
Yatırım araçlarına bir yenisi daha eklendi: Altın gibi yükselmekte
Nisa'dan öpücük! Hemen sildi
Nisa'dan öpücük! Hemen sildi
İlaç devi korona aşısının fiyatını açıkladı!
İlaç devi korona aşısının fiyatını açıkladı!
Sınavı bir dakikayla kaçırdı! Gözyaşlarına boğuldu
Sınavı bir dakikayla kaçırdı! Gözyaşlarına boğuldu
İlginizi Çekebilir
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Sosyal medyada gelen tepkiye cevap: Özür diliyorum
Sosyal medyada gelen tepkiye cevap: Özür diliyorum
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Diğer Haberler
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açık açık uyardı! Koronavirüsü bulaştıranlar...
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açık açık uyardı! Koronavirüsü bulaştıranlar...
MSB, Akdeniz Fırtınası tatbikatından yeni görüntü paylaştı
'Akdeniz Fırtınası'ndan yeni görüntüler
RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara 'reyting' uyarısı
RTÜK'ten uyarı: Gerekli yaptırımlar uygulanacaktır
Kars’ta 3 kilo esrar ele geçirildi
Kars'ta ele geçirildi! Toplam 3 kilo 129 gram...
Zonguldak'ta hortum paniği! Gören telefonuna sarıldı
3 hortum paniğe yol açtı
Bodrum Belediye Başkanı Aras'ı 'hanutçular' isyan ettirdi
Bodrum Belediye Başkanı Aras'ı isyan ettiren görüntü: İzin vermeyeceğim
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.