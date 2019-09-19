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Şırnak'ta, Gaziler Günü törenle kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 15:01 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Şırnak'ta, Gaziler Günü törenle kutlandı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK'ta, 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.
Valilik bahçesindeki törene Vali Ali Hamza Pehlivan, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, askeri erkan, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Program törenden sonra gazi ve şehit yakınlarına verilen yemek ile devam etti.
Yemekte konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, manevi anlamda en yüce makamın şehitlik ve beraberinde gazilik olduğunu söyleyerek şunları kaydetti: "Biliyoruz ki şehitlik ve gazilik vatandaşlarımız için en ulvi makamlardır. En ulvi mertebelerdir. Dünyevi anlamda çeşitli makamlara sahip olabilirsiniz çeşitli imkanlara sahip olabilirsiniz. Ama manevi anlamda en yüce makam şehitlik ve beraberinde gaziliktir. Bakın Şırnak'tayız serhat ilindeyiz. Güvenlik güçlerimiz sınır boylarında, sınır ötesinde memleketimizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzuru ve esenliği için nöbetine devam ediyor. Bugün vesilesi ile onları da saygı ve şükranla selamlıyoruz. Allah onların da yar ve yardımcısı olsun. Aziz şehitlerimiz kahraman gazilerimiz gözünüz arkada kalmasın. Siz canınızı vatan için feda ettiniz şehit oldunuz, gazi oldunuz. Ama yalnız değilsiniz. Bu süreç devam ediyor. Ve sizin arkanızdan hemen bu mücadeleyi kaldığı yerden devam ettiren nesiller geliyor. Yeni nesil de sizden görevi devralarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Niye çünkü bu coğrafya bunu gerektiriyor."
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