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Şırnak'ta geçen hafta etkisiz hale getirilen 15 terörist arasında "yeşil kategori"de yer alan Müslim Fırtına'nın da bulunduğu belirlendi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 17:30 | Son Güncelleme

Şırnak'ta geçen hafta etkisiz hale getirilen 15 terörist arasında "yeşil kategori"de yer alan Müslim Fırtına'nın da bulunduğu belirlendi.


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