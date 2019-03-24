Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi başladı

Şırnak’ta 82 okuldan yaklaşık bin 230 çocuğun oluşturduğu takımların katıldığı Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi başladı. Etkinliğin açılışına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da katıldı.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu’nun organize ettiği ve Şırnak Valiliği’nin destekleriyle gerçekleştirilen Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapalı spor salonunda başladı. Etkinliğe, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rezan Birlik, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, kurum müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Sokak oyunlarının temel taşını oluşturan mendil kapmaca ve seksekle öğrencileri buluşturan yarışmalarda, 82 okulun öğrencilerinin oluşturduğu toplam 82 takım lig usulü mücadele edecek ve lig 2 ay sürecek.

“Mutlu olmak istiyoruz, mutlu etmek istiyoruz”

Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi açılış töreninde konuşma yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, çocukken oynadıkları ve kendilerinin kenetlenmelerine, kucaklaşmalarına vesile olan oyunların kültürlerin çok önemli parçası olan bu değerlerin yeniden gündeme gelmesinin, çocukların gönlünde vücut bulmasının herkesi çok mutlu ettiğini söyledi. Bakan Yardımcısı Ersoy, “Bunu gerçekleştiren federasyonumuza müteşekkiriz. Biz bu ülkede çok fazla bir şey istemiyoruz. Biz bu ülkede makul her insanın kanında insanlık olan herkesin isteyebileceği şeyleri istiyoruz. Biz bu topraklar üzerinde Hakkari’den Edirne’ye, Muğla’dan Ardahan’a bütün bu coğrafyada sadece kardeşçe yaşamak istiyoruz, mutlu olmak istiyoruz, mutlu etmek istiyoruz. Ağlamak, üzülmek istemiyoruz. Herkes işinde gücünde olsun istiyoruz. Dükkanlarımız açık olsun, tarlalarımız ekinli olsun, yaylalarımızda hayvanlarımız otlansın istiyoruz. Biz kan ve gözyaşı istemiyoruz. Biz analar ağlasın istemiyoruz. Bu salonda gördüğünüz yavrucakların eli ne taş tutsun ne sapan tutsun onların eli kalem tutsun istiyoruz. Geleceklerini kazansın okusunlar, eğitilsinler istiyoruz. Bu ülkede büyük Türkiye’nin evlatları olarak mutlu olmak istiyoruz. Bizi anlamayan bizi görmeyen kim varsa artık görsün istiyoruz. Bu çocukların kanı üzerinden siyaset yapmak isteyen, memlekette haydutluk yapmak isteyenler, korku salmak isteyenler, eşkıyalık yapmak isteyenler düşün yakamızdan bıktık sizden diyoruz. Türkiye’nin her yanında olduğu gibi Şırnak’ta da çocuklarımızın yavrularımızın huzur, kardeşlik içerisinde yaşaması için ant içtik bunun için mücadelemize devam edeceğiz. Bugün bu salonda çocukların çocukluklarını yaşayabilmelerini sağlayan federasyon ve valimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.