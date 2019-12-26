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  4. Şırnak'ta göçük altındaki madencinin 34 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı

Şırnak'ta göçük altındaki madencinin 34 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 09:25 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'taki Cudi Dağı eteklerinde özel bir şirkete ait kömür ocağında önceki akşam meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Hasan İnal'ın (30), 34 saat sonra ölü olarak bulundu.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'taki Cudi Dağı eteklerinde özel bir şirkete ait kömür ocağında önceki akşam meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Hasan İnal'ın (30), 34 saat sonra ölü olarak bulundu.
Merkeze bağlı Üçkiraz köyündeki Cudi Dağı eteğinde, özel şirkete ait kömür ocağında, önceki gün saat 18.30 sıralarında göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlileri, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ocakta mahsur kaldığı belirlenen işçilerden 2 çocuk babası Hasan İnal'ı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Çalışmalara katılmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca Hakkari'de görev yapan 11 kişilik özel ekip bölgeye sevk edildi. Bu ekip ve Şırnak’ta özel bir şirkete ait madencilerin yaptığı arama kurtarma çalışması sonunda bugün saat 04.30 sıralarında Hasan İnal’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Madenden çıkarılan Hasan İnal'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Buradaki otopsinin ardından da toprağa verilmek üzere Balveren beldesine gönderildi.

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