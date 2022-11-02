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  4. Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 5 gün yasaklandı

Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 5 gün yasaklandı

02.11.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak Valiliği, gösteri yürüyüş ve açık hava toplantılarının 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşların düzenleyeceği programlar ve resmi bayramlar haricinde diğer programların 2 Kasım'dan itibaren 5 gün yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, dron-paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinlikler tüm il sınırları içerisinde 5 gün boyunca yasaklanmıştır."

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