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Şırnak'ta, Hakkari ve Siirt yolları ile 21 köy ve mezra yolu kardan kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 13:26 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, merkez ile Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçelerine bağlı 21 köy ve mezra yolu kapandı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK'ta yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, merkez ile Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçelerine bağlı 21 köy ve mezra yolu kapandı. Kar nedeniyle Şırnak-Hakkari ve Şırnak-Siirt Karayollarında ulaşım sağlanamıyor.
Kar kalınlığı Şırnak kent merkezinde 20 santimi, Beytüşşebap ilçesinde 1 metreyi, yüksek kesimlerde de 1,5 metreyi aştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Şırnak- Hakkari ile Şırnak- Siirt Karayolları ulaşıma kapandı.
Kar yağışı nedeniyle merkez ile Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçelerinde 18 köy ve 3 mezra yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, ana caddelerde başladığı kar temizleme çalışmalarına devam ederken, İl Özel İdaresi ekipleri ise köy yolları ile ulaşım sağlanamayan Şırnak- Hakkari ve Şırnak- Siirt yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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