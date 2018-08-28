Şırnak'ta hava destekli operasyonda 5 PKK'lı terörist öldürüldü

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği hava destekli operasyonda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 28 Ağustos 2018 tarihinde saat 05.30 sıralarında, Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası'nda icra edilen Şehit Jandarma Yüzbaşı Songül Yakut operasyonunda, Beresih Tepe bölgesinde PKK'lı terörist grubun tespit edildiği belirtilerek, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yakın hava desteği sonucunda, tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubunun tamamı etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.
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