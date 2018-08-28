HABER

Şırnak'ta hava destekli operasyonda 5 PKK'lı terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 09:27 | Son Güncelleme

 ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği hava destekli operasyonda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği hava destekli operasyonda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 28 Ağustos 2018 tarihinde saat 05.30 sıralarında, Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası'nda icra edilen Şehit Jandarma Yüzbaşı Songül Yakut operasyonunda, Beresih Tepe bölgesinde PKK'lı terörist grubun tespit edildiği belirtilerek, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yakın hava desteği sonucunda, tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubunun tamamı etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

PARTNERAt üstündeki bu kişi... Yıl: 1922At üstündeki bu kişi... Yıl: 1922
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltıKayseri'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltı
Motosiklet hırsızlığı kameradaMotosiklet hırsızlığı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Rahip Brunson açıklaması

Trump'tan Rahip Brunson açıklaması

IŞİD'e sızan ajan 48 katliamı önledi

IŞİD'e sızan ajan 48 katliamı önledi

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar kazandı?

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar kazandı?

Galatasaray, Alanya'yı ezdi geçti

Galatasaray, Alanya'yı ezdi geçti

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bıçakladığı kişiyi suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı

Bıçakladığı kişiyi suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı

Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Düğünde silahla havaya ateş açıldı: 4 yaralı

Düğünde silahla havaya ateş açıldı: 4 yaralı

Adana'da 22 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Adana'da 22 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Esenyurt'ta dehşet! İki kadını takip etti, sonrası korkunç

Esenyurt'ta dehşet! İki kadını takip etti, sonrası korkunç

İzmir'de rahatsızlanan küçük kız hastaneye gidince gerçeği öğrendi!

İzmir'de rahatsızlanan küçük kız hastaneye gidince gerçeği öğrendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.