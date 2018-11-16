HABER

Şırnak'ta havan atışı sırasında patlama: 1 şehit, 4 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 20:45 | Son Güncelleme

ŞEHİT İÇİN TÖREN Şırnak’ın Uludere ilçesindeki üs bölgesinde, teröristlere yönelik havan atışı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz (22) için 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Şırnak'ta havan atışı sırasında patlama: 1 şehit, 4 yaralı (2)

ŞEHİT İÇİN TÖREN
Şırnak’ın Uludere ilçesindeki üs bölgesinde, teröristlere yönelik havan atışı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz (22) için 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz'ın özgeçmişi okunduktan sonra Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua edildi ve şehit Kaçmaz’ın cenazesi helallik alındıktan sonra Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Buraya 2 milyon yıldır kar veya yağmur yağmıyor!Buraya 2 milyon yıldır kar veya yağmur yağmıyor!
Devrilen TIR'ın dorsesindeki koyunları çevredekiler kurtardıDevrilen TIR'ın dorsesindeki koyunları çevredekiler kurtardı
'Uyuşturucu kullanma' diye uyaran ağabeyini av tüfeğiyle yaraladı'Uyuşturucu kullanma' diye uyaran ağabeyini av tüfeğiyle yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kadir Mısıroğlu'ndan flaş açıklama!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Çok çarpıcı anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Çok çarpıcı anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde dikkat çeken 'Facebook' sorusu

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde dikkat çeken 'Facebook' sorusu

Onlar denizin astronotları! Bunu yalnızca orada yapabiliyorlar

Onlar denizin astronotları! Bunu yalnızca orada yapabiliyorlar

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.