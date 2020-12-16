Şırnak’ta heyelan: Kaya parçalarının düştüğü yol trafiğe kapandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Kaya parçalarının düşmesi ile Şırnak-Beytüşşebap karayolu trafiğe kapandı.

Olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoğun yağış yüzünden ilçeye bağlı Taşarası köyü Konato bölgesindeki alanda heyelan meydana geldi. Kaya parçalarının düştüğü Şırnak-Beytüşşebap karayolu ulaşıma kapandı. Belediye ve Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yol, kaya parçalarının kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

