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Şırnak'ta iki aile arasında kavga: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 18:22 | Son Güncelleme

Şırnak'ta iki aile arasında kavga: 5 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada, 1'i kadın 5 kişi yaralandı.

Cudi Mahallesi'nin Gülen Caddesi'nde, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine, iki aileden 1'i kadın 5 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karışan iki ailenin fertleri, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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cizre kavga

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