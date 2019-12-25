HABER

Şırnak'ta iki beldede başlık parası kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 11:06 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal beldelerinde, başlık parası kaldırıldı.

Sekvan KÜDEN/ULUDERE,(Şırnak),(DHA)-ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal beldelerinde, başlık parası kaldırıldı. Alınan kararla bundan sonra geline sadece 35 bin liralık altın takılacak. Kurala uymayanın ise düğününe gidilmeyecek.
Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal beldelerinde düğünlerde oluşan israfın önüne geçmek için 4 maddelik karar alındı. Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat ve Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek ile kanaat önderleri, imamlar ve muhtarlar bir araya gelerek, alınan kararlara imza attı. Kararlar arasında en dikkat çeken ise, 2 belde de yüzyıllardır devam eden başlık parası geleneğinin kaldırılması oldu. Damadın geline aldığı 100-150 bin lira değerindeki altın miktarı ise 35 bin liraya düşürüldü. Yine damat ailesi tarafından geline alınan ve 15 ile 20 bin liraya mal olan, içinde çeyizlik eşyalar bulunan bavul geleneğine de son verildi.
Şenoba ve Hilal beldelerinin aldığı kararın ardından çevredeki Uzungeçit beldesi ile Gülyazı, Ortabağ, Taşdelen, Dağdibi, Ortasu ve Yemişli köylerinde de aynı kararlar alındı.
Karara uymayanların kız isteme, nişan ve düğün merasimlerine katılım sağlanmayacak.
'KADIN KARDEŞLERİMİZ PARA İLE SATIN ALINAMAZ'
Başlık parası geleneği sorunun yüzyıllardır devam ettiğini belirten Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, "Bu sorun yıllardır, yüzyıllardır Doğu ve Güneydoğu'da var. Kadın kardeşlerimiz para ile satın alınamaz. Bu başlık parası ve altın alma adeti gençlerimizi zor durumda bırakıyor. Binlerce gencimiz var evlenmek istiyor. Ama evlenme imkanları bulunmuyor. Evlenme imkanı bulunanlar ya kredi çekiyor ya da borç alıyor. Bu şekilde evleniyorlar. Aile büyükleri, kanaat önderleri ile toplantı yaptık. Bu kararı oy birliği ile aldık. Bundan sonra başlık parası olmayacak. Geline takılacak altının değeri de 35 bin TL'yi geçmeyecek. Bu kararı halkımız için yararlı gördük. Bundan sonra gençlerimiz evlenebilecek. Ben bu kararın sadece Şenoba ile sınırlı kalmasını istemiyorum. Çünkü geleceğimiz gençlerimiz ve kız kardeşlerimize bağlıdır. Bu insanları mağdur etmemiz lazım. Destek olmamız lazım. Yıllardır yanlış olan bu karardan herkesin geri dönmesi lazım. Tüm bölge bu kararı alırsa halkın mağduriyeti bitecek" dedi.
KARARA UYMAYANLARIN DÜĞÜNÜNE KATILMAYACAKLAR
Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek de belediye başkanları, kanaat önderleri ve muhtarlarla yaptıkları toplantını alınan kararlara uymayanların düğünlerine katılımın sağlanmayacağını söyledi. Benek, "Bu karar gençlerimiz ve kızlarımız sevindirdi. Bu kararın dışına çıkan her kim olursa olsun kız istemesine, düğününe kesinlikle katılmayacağız. Kız istemeye gittiğimizde artık pazarlık usulü eski kafayla gitmiyoruz. Alınan karar belli" diye konuştu.
Bekar olan 27 yaşındaki Abdurrahman Beğenir, kararın ardından birçok gencin artık rahatlıkla evlenebileceğini belirterek, "Bu karar daha önce alınmalıydı. Büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Bir çok genç yaşı gelmiş olmasına rağmen maddiyat yüzünden evlenemiyordu” dedi.
KADINLARDAN KARARA DESTEK
Hilal beldesi sakinlerinden Berfin Benek de şunları söyledi:
"Çok doğru bir karar. Daha önceden alınması gerekiyordu. Daha önce evlenenler maddi manevi çok zor duruma düştüler. Gereksiz şeyler isteniliyordu. İsteme sırasında bavul isteniliyordu. Ben baştan beri bu tür şeylere karşıydım. Evlendikten sonra imkanlar doğrultusunda bu tür şeylerin alınması daha doğru. Gereksiz masrafların kaldırılmasına çok sevindim.”
FOTOĞRAFLI

PARTNER Asgari ücrette flaş gelişme! İşte Ankara’da konuşulan yeni asgari ücret... Asgari ücrette flaş gelişme! İşte Ankara’da konuşulan yeni asgari ücret...
Solunum yetmezliği olan Su bebek, yaşama tutunamadıSolunum yetmezliği olan Su bebek, yaşama tutunamadı
Karşıdan karşıya geçerken yere yığıldıKarşıdan karşıya geçerken yere yığıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Şişli'de iki kardeşin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Şişli'de iki kardeşin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!

Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!

MasterChef'te elemeye kalan 2. isim belli oldu

MasterChef'te elemeye kalan 2. isim belli oldu

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri nelerdir?

Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir?

Ankara'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Yolda karşılaşıp silah çektiler! Ölü ve yaralılar var

Güngören'de şoke eden görüntü! Sokakta ceset bulundu

Cesedi sokak ortasında bulundu

Kadıköy'de şoke eden olay! Üniversite binasının 9. katından aşağı atladı

Üniversite binasının 9. katından atladı

Hırsızlık için girdiği binanın çatısından düşüp yaralandı

Hırsızlık için girdi canında oluyordu

Son dakika: FETÖ'ye peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

Haberler peş peşe geldi! Çok sayıda kişiye gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.