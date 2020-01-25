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Şırnak'ta iki kişinin ölümüne neden olan husumetin tarafları barıştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 21:19 | Son Güncelleme

Şırnak'ta iki kişinin ölümüne neden olan husumetin tarafları barıştırıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki aile arasındaki husumet sona erdirildi.

Geçen yıl Şengil ve İsaoğlu aile fertleri arasında yaşanan Cemal İsaoğlu (27) ve Ferhat Şengil'in (13) ölümüne neden kavganın ardından başlayan husumet, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu ile belde belediye başkanları ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barışla noktalandı.

İmam Şafii Camisi'ndeki programda konuşan Vali Pehlivan, barışın sağlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Kıymetli hemşehrilerimize bu kardeşliğin tekrar yeniden tesis edilmesi yakışırdı. Bunu da başardınız." dedi.

Milletvekili Birlik ise Kürtçe yaptığı konuşmada, huzurun sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek diğer kavgalı ailelerin de barışmasını istediklerini söyledi.

İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın okuduğu duanın ardından iki aile fertleri tokalaşarak barıştı.

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Anahtar Kelimeler:
aile husumet kavga Silopi şırnak

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