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Şırnak'ta iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 22:37 | Son Güncelleme

Silopi ilçesinde elektrik hattının tamiri sırasında vincin halatının kopması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ağır yaralandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde elektrik hattının tamiri sırasında vincin halatının kopması sonucu bir işçi öldü, bir işçi ağır yaralandı.

Amca Şahin Usta (58) ve yeğeni Bilal Usta (42), termik santrale ait hasar gören yüksek gerilim hattındaki arızayı gidermek için vince çıktı.

Onarım çalışması sırasında işçileri taşıyan vincin halatının kopması sonucu düşen Bilal Usta yaşamını yitirdi. Ağır yaralan Şahin Usta Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bilal Usta'nın cenazesi, memleketi Ordu'ya gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Silopi şırnak vinç

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