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Şırnak'ta İYİ Parti ilçe başkanları istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.10.2018 14:56 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, merkez ilçe dahil olmak üzere Cizre, Silopi, Uludere, Beytüşşebap ve İdil'in İYİ Parti ilçe başkanlarının da aralarında olduğu toplam 860 partili, düzenledikleri basın toplantısında, yönetime tepki göstererek, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, merkez ilçe dahil olmak üzere Cizre, Silopi, Uludere, Beytüşşebap ve İdil'in İYİ Parti ilçe başkanlarının da aralarında olduğu toplam 860 partili, düzenledikleri basın toplantısında, yönetime tepki göstererek, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Şırnak İYİ Parti il başkanlığında bir araya gelen Cizre, Silopi, Uludere, Beytüşşebap ve İdil ilçe başkanları, basın açıklaması yaptı. Partililer adına konuşan İYİ Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Yetik, 24 Haziran seçimlerinden sonra partilerinin genel merkezi tarafından 81 ilin il başkanlarının istifası istendiğini hatırlatarak, şunları söyledi: "Yapılan istişareler sonucu tüm ilçe başkanlarımız ve gençlik kolları başkanlarımızın ortak aklıyla, yerelde karşılığı olan ve partimizi ileri noktalara taşıyacak olan ismi parti genel merkezimize ilettik. İl başkanlığı için ortak akıl ve istişare sonucu tavsiye ettiğimiz isimden farklı olarak, parti genel merkezi tarafından bir oldu bitti ile tabanda hiçbir karşılığı olmayan, şahısa yönetimi teslim etmesi sonucu bu kararı alma gereği hasıl olmuştur. Partimiz genel merkezinden yerel halkın iradesine yönelik, yerelden vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda karar verilmesini beklerken, parti genel merkezinin şahsi menfaatler doğrultusunda karar alarak, büyük bir hayal karıklığa sebep olmuştur.Tüm bu sebeplerle toplamda 6 ilçe başkanı ve 860 üye, ilimizin tüm ilçe başkanları ve gençlik kolları başkanları olarak bugünden itibaren İYİ Parti Şırnak il teşkilatından istifa ettiğimizi bildiriyoruz." Daha sonra konuşan İYİ Parti Şırnak Merkez İlçe Başkanı İsmail Kabul ise "Biz İYİ Parti'ye kapımızı kapatmadık. Biz iki ay bekleyeceğiz. Hatalarını görürlerse geri döneriz. Görmezlerce iki aydan sonra bizim kapımız tüm partilere açıktır" diye konuştu.

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Şırnak'ta İYİ Parti ilçe başkanları istifa ettiŞırnak'ta İYİ Parti ilçe başkanları istifa etti
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