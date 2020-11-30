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  4. Şırnak’ta kaçakçılara darbe: 39 gözaltı

Şırnak’ta kaçakçılara darbe: 39 gözaltı

30.11.2020 13:07 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 23-29 Kasım 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonlar kapsamında, 121,44 gram eroin, 35,97 gram metamfetamin, 2,65 gram esrar, 1,08 gram bonzai, 29 adet ecstasy, 4 adet sentetik ecza maddesi, bin 764 paket kaçak sigara, 9 şişe kaçak içki, 8 adet kaçak cep telefonu ele geçildi. Operasyonlarda ayrıca, 2 adet 6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri hakkında kanuna muhalefet olayı tespit edildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 39 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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