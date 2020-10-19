HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 21 gözaltı

Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 21 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 11:13 | Son Güncelleme

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nca 12-18 Ekim 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonlar kapsamında, 6,34 gram esrar, 2,94 gram eroin, 4,93 gram metamfetamin maddesi, 18 bin adet sigara makaronu, bin 428 adet paket kaçak sigara, 500 adet puro, 310 paket elektronik sigara tütünü, 166 adet kaçak cep telefonu, 2 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. 2 adet parada sahtecilik olayı gerçekleşti.
Operasyonlar kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek gözlü balık şaşkına çevirdi Tek gözlü balık şaşkına çevirdi
İğrenç olayı saklayan anneye babadan davaİğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
Okulum Temiz belgesi nasıl alınır?Okulum Temiz belgesi nasıl alınır?
1/
En Çok Okunan Haberler
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
Bakan Koca, 5N1K'da soruları yanıtladı
Bakan Koca, 5N1K'da soruları yanıtladı
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
'Beni aldattı' demişti ama! İşte düğün kareleri
'Beni aldattı' demişti ama! İşte düğün kareleri
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
Diğer Haberler
Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme! Avukatları da itiraz etti
12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme
Sera Gölü alarm veriyor! Siyah görüntüsünden kurtulamıyor
Her yıl binlerce turisti ağırlayan göl, alarm veriyor
İstanbul'da Taksim Meydanı, Bakırköy Meydanı ve Salacak Kıyısı tasarımları için oylama başladı
İstanbul'da meydanların yeni tasarımları için oylama başladı
Çanakkale'de korkunç olay! 16 köpeği öldürdüler
Çanakkale'de korkunç olay! 16 köpeği öldürdüler
Çocuğunun cinsel istismarını saklayan anneye babadan dava
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
Şişli'deki hastanede akılalmaz kaza
Hastanede akılalmaz kaza
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.