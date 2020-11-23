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Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 25 gözaltı

23.11.2020 11:55 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 16-22 Kasım 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonlarda 30,13 gram metamfetamin, 24 gram esrar, 0,96 gram eroin, 1 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 90 paket kaçak sigara, 57 adet kaçak cep telefonu, 931 adet cep telefonu aksesuarı, 56 adet tekstil ürünü, 4 adet araç lastiği ele geçildi.
Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 25 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. Çıkarıldıkları adli makamlarca 8’i adli kontrol şartıyla 11 şüpheli serbest bırakılırken 2 şüpheli ise tutuklandı.

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