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Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 12:34 | Son Güncelleme

Şırnak’ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak’ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, 93 gram metamfetamin, 5,59 gram esrar, 0,45 gram eroin, 200 paket kaçak sigara, 180 paket elektronik sigara tütünü, 4 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Mali suç operasyonun da gerçekleştirildiği çalışmalarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanırken, 19 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca, 5 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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