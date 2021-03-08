HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 32 gözaltı

Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 32 gözaltı

08.03.2021 11:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 32 kişi gözaltına alındı.Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak ve ilçelerinde 01 - 07 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 32 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak ve ilçelerinde 01 - 07 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre düzenlenen operasyonda, 10,83 gram metamfetamin, 1,70 gram eroin, 1,66 gram esrar maddesi, 3 bin 800 paket kaçak sigara, 1 kilo 650 gram kaçak tütün, 68 adet kaçak cep telefonu, 9 adet güneş gözlüğü, 7 adet oyun konsolu ele geçirildi.
Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 32 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor
Kan donduran olay! Kızının cesedini kurye ile babasına göndermişKan donduran olay! Kızının cesedini kurye ile babasına göndermiş
Media Markt müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Media Markt müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

Survivor'da şok kavga! 'Karaktersizsin' sözü çıldırttı!

Survivor'da şok kavga! 'Karaktersizsin' sözü çıldırttı!

Kadınlar Günü paylaşımı olay oldu! Sert tepki

Kadınlar Günü paylaşımı olay oldu! Sert tepki

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

Samsun'da eski eşinin dövdüğü kadının annesi: Torunum 'babamı görürsem taş atarım' diyor

Görüntüler büyük tepki çekmişti! 'Babamı görürsem taş atarım'

Miraç kandilinde oruç tutulur mu? Diyanet açıkladı

Miraç kandilinde oruç tutulur mu?

Dünya'da bir ilk! Türkiye'ye özgü, ultra endemik mantar

Türkiye'ye özgü, ultra endemik mantar

Son dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı olanların sayısı 10 milyonu geçti

İşte Türkiye'de koronavirüs aşısı olanların sayısı

Selim İleri sağlık durumu nasıl? Selim İleri kimdir?

Selim İleri hastaneye kaldırıldı!

Son Dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan flaş fezleke açıklaması

TBMM Başkanı Şentop'tan flaş fezleke açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.