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Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 37 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 13:36 | Son Güncelleme

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ve ilçelerde 28 Eylül - 5 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet tabancaya ait şarjör ile 53 adet fişek, 29 kilo 256 gram nevi belli olmayan uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 19 kilo 667,24 gram eroin, 26,4 gram esrar, 1 adet sentetik ecza maddesi ve 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 300 paket kaçak sigara, 307 çift spor ayakkabı, 544 adet güneş gözlüğü, 60 kilogram çay, 155 adet cep telefonu, 580 adet cep telefonu aksesuarı, 25 kilogram nargile tütünü, 147 kilogram katı yağ, bin 350 adet balık konservesi ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında 37 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılırken 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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