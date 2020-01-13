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  4. Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 42 gözaltı 

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 42 gözaltı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 12:18 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 42 şüpheli gözaltına alındı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında 6- 12 Ocak tarihleri arasında kent genelinde çeşitli operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 19,15 gram eroin, 24 gram esrar, 3,63 gram metamfetamin, 70 uyuşturucu hap, 4 litre alkol ile gümrük kaçağı 7 bin 450 paket sigara, 5 cep telefonu, 92 kilo çay, 200 paket sigara fitresi, 90 cep telefonu aksesuarı, 790 kol saati, 22 araç lastiği ve 6 sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 42 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 38'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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