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Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 54 gözaltı

29.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken 54 şüpheli ise gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 22-28 Mart 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda, 14,64 gram metamfetamin, 13,54 gram esrar, 13,12 gram eroin, 1,3 gram ecstasy, 11 adet sentetik ecza maddesi, 9 bin 650 adet kozmetik ürün malzemesi, 4 bin 70 paket kaçak sigara, 650 kilogram kaçak çay, 650 litre kaçak akaryakıt, 532 kilogram dolap menteşesi, 522 adet muhtelif inşaat malzemesi, 215 şişe kaçak içki, 176 adet güneş gözlüğü, 30 adet araç lastiği, 21 adet kaçak cep telefonu, 1 adet parada sahtecilik olayında 2 adet 100 lira ele geçirildi.
Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 54 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 19 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakıldı.

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