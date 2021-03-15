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Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 57 gözaltı

15.03.2021 13:47 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 57 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 8-14 Mart 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda, 39,01 gram bonzai, 13,21 gram metamfetamin, 12,37 gram eroin, 9,29 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet sentetik ecza maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 3 bin 833 paket kaçak sigara, 220 adet kaçak cep telefonu, 24 şişe kaçak içki, 600 çift ayakkabı, 348 adet kol saati, bin 300 adet güneş gözlüğü, 5 adet tamir kiti, 2 bin 180 adet muhtelif inşaat malzemeleri ve 1 adet parada sahtecilik olayında 52 adet sahte 50 dolar ele geçirildi.
Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 57 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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