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  4. Şırnak’ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Şırnak’ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

05.04.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Şırnak’ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 26 kişi ise gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 29 Mart-4 Nisan 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonlarda, 7,45 gram metamfetamin, 7,07 gram eroin, 13 adet sentetik ecza maddesi, 585 paket kaçak sigara, 100 paket elektronik sigara tütünü, 26 adet kaçak cep telefonu, 3 çift spor ayakkabı ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında toplam 26 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Şırnak’ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

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