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Şırnak’ta “Kapan-5 Gabar Operasyonu” başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 10:13 | Son Güncelleme

Şırnak’ta “Kapan-5 Gabar Operasyonu” başlatıldı.

Şırnak’ta “Kapan-5 Gabar Operasyonu” başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 780 personel görev aldı.
Şırnak Gabar barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı ve Siirt İl Jandarma Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği, “Kapan-5 Gabar Operasyonu” başladı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 780 personel görev alıyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kapan Operasyonları, vatandaşların yoğun desteğiyle kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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