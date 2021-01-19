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Şırnak’ta kar esareti: Hakkari ve Siirt’e ulaşımlar kesildi, 23 köy yolu ulaşıma kapandı

19.01.2021 12:25 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ta dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Şırnak’ta dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kent genelinde toplam 23 köy yolu ile Hakkari ve Siirt yolları ulaşıma kapandı.
Kentte dün gece başlayan kar yağışı, etkisini artırarak sürdürüyor. Kent merkezinde 5 santimi bulan kar kalındığı Cudi, Namaz ve Gabar dağlarında ise 20 santimetreye ulaştı. Şırnak merkezi beyaza bürünürken, Cudi’nin etekleri ise sisle kaplı bir manzara oluşturdu. Bazı şoförler kar yağışına hazırlıksız yakalanarak, araçlarını kontrol etmekte zorlanırken, yayalar yolda yürümekte güçlük çekti.
Kar yağışı nedeniyle, Şırnak-Siirt karayolunun 25’inci kilometresindeki Birini Tepesinde ulaşım sağlanamıyor. Hakkari yolu da yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Bölgede kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, karayolları ekipleri, ulaşıma kapanan karayolunu açmak için çalışma başlattı.
Kar yağışıyla çalışmaları denetleyen Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, "Kaç aydır biz bu günü bekliyorduk. Ülkemizde bu sene kar ve yağmur geç yağdı. Bu yaşıma geldim ilk defa bu kadar geç kar yağışıyla karşılaştım. Batıdan başlayarak bugün Şırnak’a da yağdı. Bugün bizim bayramımız gibi yüzümüz de gülüyor. Çünkü buna ihtiyacımız vardı. Bu karın aynı zamanda felakete dönüşmemesi için vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekir. Kar yağışlarında araçların önlemleri, kar lastikleri, zincir, çekme halatı olmadan trafiğe çıkmasınlar. Vatandaşların dikkatli olmasını istiyoruz. Belediye olarak her türlü kar küreme araçlarımızla sahadayız. Şırnak Valiliği, karayolları ve belediye olarak koordinasyon içindeyiz. Zorlu olmadıkça vatandaşlarımız trafiğe çıkmasınlar. Yanlış yere park etmesinler. Bizim hizmetlerimizi aksatmasınlar. Evinde mahsur kalan, bir ihtiyacı olan, gıdaya ihtiyacı olan kim olursa olsun. Her türlü sıkıntılarında yanlarında olacağımızı bilsinler" dedi.

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